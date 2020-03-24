Doktorların yüz siperliği Çiğli Belediyesinden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktorların yüz siperliği Çiğli Belediyesinden - Son Dakika

Doktorların yüz siperliği Çiğli Belediyesinden

6 saat önce

Çiğli Belediyesi, korona virüs salgınına karşı yoğun mücadele veren Çiğli'deki hastanelerde görevli doktorlar için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı.

Doktorların yüz siperliği Çiğli Belediyesinden, System.String[]

Çiğli Belediyesi, korona virüs salgınına karşı yoğun mücadele veren Çiğli'deki hastanelerde görevli doktorlar için yüz koruyucu siperlik üretimine başladı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, korona virüsle mücadelede hastanelerde gerekli malzeme ihtiyacını belediye olanakları çerçevesinde gidermeye çalıştıklarını söyledi.


Korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri en erken alan isimlerin başında gelen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçe sınırları içerisinde görev yapan doktorların sağlığını korumak adına önemli bir çalışma başlattı. Başkan Utku Gümrükçü, Sasalı Sosyal Dayanışma ve Destekleme Derneği üyesi 9 kadın ile gönüllü kadın meclis üyeleri Eylem Özdemir ve Aynur Çelik, Sasalı Dikiş Atölyesinde yüz koruyucu siperlik üretimine geçilmesini sağladı. Gerekli kumaş ve malzemelerin belediye tarafından karşılandığı çalışmalar doğrultusunda dikilen yüz koruyucu siperlikler ihtiyaç duyulan hastanelere gönderilmeye başlandı.


"Doktorlarımızın yanındayız"


Korona virüs salgınına karşı fedakarca mesai harcayan doktorların ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendiklerini belirten Başkan Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak, korona virüs ile mücadele sürecine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda gerek halkımızın gerekse ilçemizdeki sağlık çalışanlarımızın sağlığını korumak için farklı uygulamaları hayata geçirdik. Son olarak da bu sürecin kahramanları olan doktorlarımızı, virüs salgınından korumak adına tedavilerde kullandıkları yüz koruyucu siperlik dikim çalışmaları başlattık. Meclis üyelerimiz Eylem Özdemir ve Aynur Çelik ile gönüllü belediye personellerimiz Sasalı Dikiş Atölyesindeki çalışmalarda bizzat görev alıyorlar. Kritik süreç sona erene kadar sağlık personellerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:54 Kaynak: İHA

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