Doktorluk hayali kuran gencin ölümü ailesini yasa boğdu - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Necati Kaan Şahin'in Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı başarılı puanın ardından tıp fakültesine girmek için tercihte bulunduğu öğrenildi.

Biga'dan önceki gün il merkezi istikametine giden Mehmet Ali Ş. (24) idaresindeki 17 ACH 528 otomobilin Şakirbey Kavşağı'nda motosikletine çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Necati Kaan Şahin'in (20) cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi.

Beylikbağı Mahallesi'nde taziyeleri kabul eden baba Mustafa ve anne Nermin Şahin'i yakınları teselli etmeye çalışıyor.

"Hedefi beyaz önlük giymekti"

Ailenin yakınlarından Rahmi Aydın, yaptığı açıklamada, ailenin baba Mustafa Şahin'in işi gereği 13 yıl önce Çanakkale'ye yerleştiğini belirterek, şunları söyledi:

"İdealist bir çocuktu, kendisi doktor olmak istiyordu. Hatta bununla alakalı sınava girdiğinde yeterli puan alamadı. Aslında başka bir bölüme yerleşebiliyordu. Kendisi doktor olmak istediği için hedefini o yönde koymuştu ve onu başarmak istiyordu. İkinci yıl bir daha girdi. Puanını bayağı öne çekti. Bu yıl bu işi başardı, sınavı kazandı. Hedefi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ya da kendi Çanakkale'yi istiyordu. Oraları tercih etti, tutturuyordu. Büyük ihtimal Kocaeli'ne gelecekti ama olmadı. Hedefi beyaz önlük giymekti ama giydi beyaz kefen giydi."

Aydın, çok üzgün olduklarını ve acılarının büyük olduğunu anlatarak, "Buna çarpıp kaçan vatandaş alkollüymüş. Sürücü olay yerinden kaçmış. Sürücüyü yaklaşık 10 kilometre uzakta bekçiler yakalamış. Şu anda tutuklandı. Alkol iyi bir şey değil. Çocuklarına aileler sahip çıksınlar, çocuklarını uzak tutsunlar. Hem kendi hayatını hem bizim çocuğumuzun hayatını söndürdü. Yazık. Yani sözün bittiği yer." dedi.

Necati Kaan Şahin'in, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sayısal alanda Türkiye derecesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.