Doktoru bıçakla öldüren sanıklara müebbet

Elazığ'da Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçakla öldürülmesine ilişkin yargılanan, tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanıklar Aktaş ve Balo tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıkların savunması alındı.

Mahkeme heyetince sanıklar Aktaş ve Balo'ya "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Elazığ'da 8 Aralık 2018'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, bir apartmanın 5'inci katındaki öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan tıp fakültesi öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş ve pratisyen hekim Çağla Balo tutuklanmıştı.