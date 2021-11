Doktoru bıçakla yaralayan kadın, Adana Ruh Sağlığı Hastanesine sevk edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da, gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini muayene eden Dr. Aziz Tanelçi'yi bıçakla yaralayan kadın, Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. (39) adlı kadın, muayene olmak için Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. H.E.'ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Aziz Tanelçi, bıçaklı saldırıya uğradı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Sedye ve koltuklar gibi hastane malzemelerine zarar veren H.E., görevliler tarafından uzaklaştırılarak polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.E. dün gece adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Burada işlemleri kabul edilmeyen H.E., Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. H.E.'ye hastanede 20 günlük tedavinin uygulanacağı ve verilecek rapor doğrultusunda tekrar savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

Dr. Aziz Tanelçi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DİYARBAKIR