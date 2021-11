DOKTORU BIÇAKLA YARALAYAN KADIN, ADANA'YA SEVK EDİLDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, Dr. Aziz Tanelçi'yi, kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H.E. (39) sevk edildiği Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden, yer olmadığı gerekçesiyle, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

Kayapınar ilçesinde Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'nde, 25 Kasım'da, şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E. adlı kadın, kendisine kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini belirten Dr. Aziz Tanelçi'ye bıçakla saldırdı. Dr. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları da bıçakla parçaladı. H.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan H.E., önceki gece adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Polis tarafından Elazığ'a götürülen H.E., hastanede yer olmadığı gerekçesiyle, dün tekrar Diyarbakır'a getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından H.E., bu kez Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Hastanede 21 günlük tedavinin uygulanacağı H.E.?nin, verilecek rapor doğrultusunda yeniden savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

