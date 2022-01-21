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Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis - Son Dakika

Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis

21.01.2022 14:11
Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner, tutuklu yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis...

ANKARA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistan Dr. Ertan İskender'i elinden ve belinden bıçaklayarak yaralayan hastası Bayram Nargüner, tutuklu yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda asistan Dr. Ertan İskender, daha önce ameliyatını yaptığı hastası Bayram Nargüneri'n bıçaklı saldırısına uğradı. Nargüler, odada tartıştıktan sonra dışarı çıkan Ertan İskender'i koridorda takip edip, arkasından yaklaşarak, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden bıçakladı. Yaralanan İskender, ameliyat edildi ve yaklaşık 1 hafta süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Ertan İskender, geçen 5 Ocak'ta ise hastanedeki görevinden istifa etti.

Olayın ardından hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan Bayram Nargüner, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Nargüner hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.'PİŞMANIM, OLMASAYDI İYİYDİ'Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, bugün görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesi ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıklayarak, sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istedi. Ertan İskender'in avukatı Özge Kalyoncu, savcılık mütalaasına katıldıklarını sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı ile hareket etmediğini, suçun 'yaralama' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, 'hakaret' suçunun işlendiğine dair delil ise bulunmadığını iddia etti. Sanık Bayram Nargüner de son sözünde, "Pişmanım, olmasıydı iyiydi. Beraatimi istiyorum" dedi.İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Bayram Nargüner'e 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan da 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.


Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis
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İskender, Hakaret, Bayram, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktoru bıçakla yaralayan sanığa indirimsiz 16 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
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