Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
1 saat önce
Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
'te 25 Aralık
Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehitkamil
ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı. Doktor Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
(İHA)
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