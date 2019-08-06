Son Dakika Haberleri: Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında
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Doktoru bıçaklayan zanlı güvenlik kamerasında

1 saat önce

Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehitkamil ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı. Doktor Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
(İHA)
Şehitkamil, Gaziantep, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
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