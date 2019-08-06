Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada
1 saat önce
Doktoru bıçaklayan zanlı kameradaGAZİANTEP - Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:22 Kaynak: İHA
Doktoru bıçaklayan zanlı kamerada
GAZİANTEP - Gaziantep
'te 25 Aralık
Devlet Hastanesinde görev yapan doktor Kutlay Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şehitkamil
ilçesinde bulunan 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, göz doktoru Kutlay Kandemir, sağlık raporu alamayan hasta tarafından bıçaklanmıştı. Doktor Kandemir'i bıçaklayarak yaralayan hastanın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneden koşarak uzaklaşan şüpheli, hastanenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
13 yaşındaki çocuğu öldüren katilin cinsel istismardan yargılandığı ortaya çıktı İstanbul'da kafeterya sahibinin tartıştığı şahısa keserle saldırdığı anlar kamerada Engelli kız ve babası, muhtar adayına oy verdiği için sopalarla darp edildi Iraklı iş adamına kadın ayarlayıp şantajla 40 bin dolar almaya çalışan çete, yakalandı