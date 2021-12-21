Üye Girişi
Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz - Son Dakika

Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz

21.12.2021 11:55
Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz

MERSİN'de doktor T.H.'nin (46), iddiaya göre sedyede yatarken cinsel saldırıda bulunduğu hastası H.T.'nin (23) avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyledi.

MERSİN'de doktor T.H.'nin (46), iddiaya göre sedyede yatarken cinsel saldırıda bulunduğu hastası H.T.'nin (23) avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını söyledi. Vural, "İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip, gitmediğini bilmiyoruz. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Mersin'de yaşayan H.T.'ye 17 Ağustos'ta genel cerrahi biriminde görev yapan doktor T.H. (46) tarafından kıl dönmesi ameliyatı yapıldı. H.T., bir gün sonra bu defa pansuman için hastaneye gitti. Doktor T.H.'nin odasına giren H.T., muayene için sedyeye yüzüstü uzandı. Ancak H.T.'nin iddiasına göre, doktor T.H. kendisine cinsel saldırıda bulundu.

İÇ ÇAMAŞIRINDA DOKUYA RASTLANDIGenç kadının şikayet üzerine gözaltına alınıp ifadesi alınan evli ve 2 çocuk babası Dr. T.H., kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Soruşturma kapsamında H.T. ile T.H.'nin iç çamaşırları incelenmek üzere alındı. İnceleme sonunda Dr. TH.'nin iç çamaşırında H.T.'ye ait DNA'ya rastlandı. T.H. hakkında Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, 'Nihayetinde tekmil eden tüm soruşturma evrakı kapsamından; doktor olarak kamu görevini ifa eden şüphelinin bu görevin kendisine sağladığı nüfusu kötüye kullanarak hasta olarak müracaat eden ve tedavisini yaptığı müştekiye sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel saldırıda bulunduğu, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair aleyhe yeterli şüphe ve delilin elde edildiği' ifadelerine yer verildi.Doktorun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

H.T.'nin avukatı Dilan Vural, müvekkilinin üzerinden aylar geçmesine rağmen olayın etkisinden hala kurtulamadığını kaydetti. Vural, "Müvekkilim aylarca bu olayı kimseyle paylaşamamış. Hala psikolojik tedavi görmekte. Müvekkilim muayene için gittiğinde doktor 3 defa odadan çıkartıp geri alıyor. Doktor eylemi gerçekleştirmek için uygun zamanı kollamış. Müvekkilim sedyeye yüzüstü uzanınca lokal anestezi uyguluyor. Bu nedenle müvekkilim ilk başta bir şey anlamıyor ancak doktorun pantolonunu indirme kaldırma sesinden olayın farkına varıyor. Bunun üzerine müvekkilim şikayetçi oluyor. Doktor ise ilk ifadesinde, müvekkilim kendisine karşı bir girişimde bulunduğunu söylüyor. Biz de doktorun o gün giydiği kıyafetler üzerinde inceleme yapılmasını talep ettik. Maalesef yapılan incelemenin ardından doktorun iç çamaşırında müvekkilime ait dokular bulunuyor. Doktor hakkında iddianame hazırlandı ancak biz iddianameye katılmıyoruz. İddianamede saldırının teşebbüs aşamasında kaldığı yer alıyor ancak biz anestezinin etkisiyle cinsel saldırının teşebbüsten öteye gidip gitmediğini bilmiyoruz. Teşebbüs aşaması iddiasını kabul etmiyoruz. Çünkü sanığın külotundaki mağdura ait DNA kalıntısının bir cinsel saldırı sonucu olduğu kanaatindeyiz. Sonuna kadar davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.


Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz
Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz

Genel Cerrahi, 17 Ağustos, Saldırı, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:48 Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir
11:47 Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın
11:45 Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi de cinsiyet değiştirmiş!
11:40 Ev ev gezip hırsızlık yapıyorlardı, sonları meydan dayağı oldu!
11:40 Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı
11:36 Doların ani düşüşüyle Yiğit Bulut kur spekülatörlerine seslendi: Türkiye Cumhuriyeti ile oynamaya kalkarsan kolunu keserler
11:34 Hindistan'da 250 köpeği öldüren maymunlar kafese kapatıldı
11:16 Dövize çevrilebilen mevduat nedir? Türkiye'de ilk ne zaman uygulandı, sonuçları ne oldu?
11:12 Diyarbakırlı kuyumcudan stokçulara ilginç tepki! Yağ ile altını aynı vitrine koydu
11:11 Kuaförün elindeki fön makinesi bir anda alev aldı!
Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı         
11:55
Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir Prof. Dr. Sipahi'den Omicron varyantı uyarısı: Türkiye'de de kapanmalar gündeme gelebilir         
11:49
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu dövize endeksli TL mevduat sistemi nasıl olacak? İşte yeni sistemin detayları         
11:35
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Doktoru cinsel saldırıyla suçlayan hastanın avukatı: 'Teşebbüste kaldı'ya katılmıyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement