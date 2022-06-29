Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

29.06.2022 16:26
Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj'a yönelik saldırıda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kardeş, yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde özel bir tıp merkezinde görevli doktor Şeyhmus Baraj'a yönelik saldırıda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kardeş, yapılan itirazın ardından tekrar gözaltına alınıp, tutuklandı.

Viranşehir'de bulunan özel bir tıp merkezinde iddiaya göre muayene olmak için bekleyen hastanın yakınları ile doktor Şeyhmus Baraj arasında sıra bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bir grup hasta yakını doktora tekme tokat saldırdı. Koridorda hasta yakınları tarafından darbedilen doktor, güçlükle kendini odaya kilitleyip saldırganların elinden kurtuldu. Saldırıda baş ve vücudunun farklı bölgelerine darbe alan Şeyhmus Baraj, rapor alarak şikayetçi oldu. Doktora yönelik saldırı anı ise acil tıp merkezinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaşadığı olay üzerine diplomasını yırtarak görevinden istifa ettiğini açıklayan Şeyhmus Baraj'ı darbeden 4 kişi dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da tepki gösterdiği olayın ardından, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, adli kontrol kararına itiraz etti. İtirazı sonrası doktoru darbeden şüphelilerden Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ isimli kardeşler, polis ekiplerince tekrar gözaltına alındı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Dağ kardeşler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUMLAR
500
Bakanlığın tutuksuz yargılamaya itiraz ettiği doktora darp olayında 3 tutuklama Bakanlığın tutuksuz yargılamaya itiraz ettiği doktora darp olayında 3 tutuklama Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı Otomobil ve motorun çarpıştığı kazada felaket yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

Viranşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
14:24 Japon yetişkin film yıldızı, ormanda çıplak şekilde ağaca bağlı halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:31:36. #1.11#
SON DAKİKA: Doktoru darbeden 3 şüpheli itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement