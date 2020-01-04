Doktoru darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktoru darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika

Doktoru darbeden kişi tutuklandı

6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz muayene talebinde bulunduğu doktoru darbeden şüpheli Fırat Y. tutuklandı.

Doktoru darbeden kişi tutuklandı, System.String[]

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde randevusuz muayene talebinde bulunduğu doktoru darbeden şüpheli Fırat Y. tutuklandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün hastanenin Genel Cerrahi Bölümünde bir hastanın doktoru darbederek kaçtığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin ifadesine başvurduğu doktor, randevusuz bir hastanın sonuç göstermek istediğini, kendisinin de müsait olmadığını söylediğini, bunun üzerine şüphelinin kafa atarak burnunu kırdığını anlatarak, şikayetçi olduğunu beyan etti.

Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimlik bilgilerini ve adresini ultrason kaydından belirledi.

Şüpheli Fırat Y'ye Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki adresinde ulaşamayan ekipler, cep telefonu da kapalı olan şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürdü.

Avukatı ile karakola teslim olan ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fırat Y. tutuklandı.

Sadi Konuk, Bakırköy, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı
Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Son Dakika Haberleri
03:19 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
03:19 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü 1 ölü - Son Dakika
03:14 Kırıkkale'de otomobil 80 metreden uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
02:56 ABD öncülüğündeki koalisyondan "Irak üslerine saldırı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
02:49 Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - MUĞLA - Son Dakika
00:00 Cinayet sonrası eski eşine "Sana da sıra gelecek" diyen kadın, Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika
23:56 Son dakika: Hafter askeri okula savaş uçaklarıyla saldırdı: 28 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 03:46:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktoru darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]