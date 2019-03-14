Doktoru Darp Eden Eczacı Eşi Serbest
1 saat önce
Kırıkkale'de özel hastanede görevli doktoru darp eden bir eczacının eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kırıkkale
'de özel hastanede görevli doktoru darp eden bir eczacının eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel
, ilaç meselesi yüzünden bir eczacının eşi tarafından darp edildi. Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan V.K., bugün Kırıkkale Adliyesine çıkarıldı. Şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:29 Kaynak: İHA
Eczacının Eşi, Doktoru Hastanedeki Odasında Darbetti
Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı
Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı