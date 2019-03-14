Son Dakika Haberleri: Doktoru Darp Eden Eczacı Eşi Serbest

Doktoru Darp Eden Eczacı Eşi Serbest

1 saat önce

Kırıkkale'de özel hastanede görevli doktoru darp eden bir eczacının eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Doktoru Darp Eden Eczacı Eşi Serbest, System.String[]
Kırıkkale'de özel hastanede görevli doktoru darp eden bir eczacının eşi, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kırıkkale özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, ilaç meselesi yüzünden bir eczacının eşi tarafından darp edildi. Dün öğlen saatlerinde meydana gelen olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan V.K., bugün Kırıkkale Adliyesine çıkarıldı. Şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:29 Kaynak: İHA

Mehmet Öncel, Kırıkkale, 3. Sayfa
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