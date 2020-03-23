Doktoru darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Doktoru darp eden şahıs tutuklandı
6 saat önce
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Doktoru darp eden şüpheli Samet A. tutuklandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Doktoru darp eden şüpheli Samet A. tutuklandı.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Okan K.'nın yakasına yapışarak, gözüne yumruk atan Samet A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, Samet A.'yı 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Samet A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Samet A. cezaevine götürüldü. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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