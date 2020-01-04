DOKTORU DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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DOKTORU DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHABakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp eden Fırat Y., "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

DOKTORU DARP EDEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp eden Fırat Y., "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şüpheli Fırat Y. savcılık sorgusunda, rahatsızlandığı için randevu alarak hastaneye gittiğini söylediği öğrenildi. Çektirdiği tahlillerin sonucunu doktora göstermek için yanına gittiğinde doktorun kendisine öğleden sonra gelmesini söylemesi üzerine kızdığı için olayın gerçekleştiğini söylediği belirtilen Fırat Y., sorgusunun ardından, "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, Fırat Y.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Fırat Y.'nin adliyeden çıkış görüntüsü

- Polis otosuna bindirilmesi

-Olay anı güvenlik kamera

-Hastaneden detaylar


İstanbul, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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