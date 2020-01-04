Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktoru darp eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktoru darp eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Fırat Yetkin emniyet işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığ'ına sevk edilmişti.

Şüpheli Yetkin, savcılık sorgusunun ardından kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli sorgusunda randevusu olduğunu, hastaneye gittiğinde tahlil sonucunu göstermek istediğinde doktorun öğleden sonra gel demesi üzerine hasta olmasının da etkisiyle doktoru darp ettiğini itiraf etti.

Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik sanığın tutuklanmasına karar verdi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Sadi Konuk, Bakırköy, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
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