Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp eden Fırat Y., "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı, System.String[]
BAKIRKÖY Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp eden Fırat Y., "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde randevusu olmadığı için kendisini muayene etmeyen Dr. Burak Altunpark'ı darp ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Şüpheli Fırat Y. savcılık sorgusunda, rahatsızlandığı için randevu alarak hastaneye gittiğini söylediği öğrenildi. Çektirdiği tahlillerin sonucunu doktora göstermek için yanına gittiğinde doktorun kendisine öğleden sonra gelmesini söylemesi üzerine kızdığı için olayın gerçekleştiğini söylediği belirtilen Fırat Y., sorgusunun ardından, "Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Mahkeme, Fırat Y.'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.


- İstanbul
Sadi Konuk, Bakırköy, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:42 Kaynak: DHA
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