Son Dakika Haberleri: Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
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Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde doktor çifti darbeden 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde doktor çifti darbeden 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mardin Devlet Hastanesinde dün mesailerinin bitiminde çocuklarını almaya giden Endokrinoloji Uzmanı Davut Sakız ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'ı takip eden bir hasta ve yanındaki şahıs, doktor çifti darp etmişti. Gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen C.B. ve Y.B. isimli zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Beril Solmuşgül/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:10 Kaynak: İHA
Artuklu, Mardin, Güncel
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