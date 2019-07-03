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Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı

1 saat önce

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandıMARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde dün doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki bir kişi bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde dün doktor çifti darbeden hasta ve beraberindeki bir kişi bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Dün Mardin Devlet Hastanesindeki mesailerinin bitiminde çocuklarını almaya giden Endokrinoloji Uzmanı Davut Sakız ile Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olan eşi Ayşe Sakız'ı takip ederken darp eden zanlılar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen C.B. ve Y.B. isimli zanlılar tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Doktoru darp eden zanlılar tutuklandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:36 Kaynak: İHA
Artuklu, Mardin, 3. Sayfa
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