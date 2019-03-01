Son Dakika Haberleri: Doktoru Darp Eden Zanlının Daha Önce de Bir Hemşireyi Darp Ettiği Ortaya Çıktı

Doktoru Darp Eden Zanlının Daha Önce de Bir Hemşireyi Darp Ettiği Ortaya Çıktı

25 dakika önce

Özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar, geçtiğimiz günlerde eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edilmişti.

Doktoru Darp Eden Zanlının Daha Önce de Bir Hemşireyi Darp Ettiği Ortaya Çıktı, System.String[]
Özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar, geçtiğimiz günlerde eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edilmişti. Doktoru darp eden kişi ve bir yakınının aynı hastanede 3 hafta önce de bir hemşireyi darp ettiği ortaya çıktı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özel bir hastanede üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar, geçtiğimiz günlerde eski bir hastasının oğlu tarafından yolu kesilerek darp edilmişti. Aldığı darbelerle yere yığılan ve kendinden geçerek bayılan doktor Hasan Cabbar, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Kolunda ve burnunda kırık olduğu tespit edilen doktor Cabbar hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ise tutuklanmıştı. Doktoru darp eden kişi ve yakınının aynı hastanede 3 hafta önce de iddiaya göre erkek bir hemşireyi darp ettiği ortaya çıktı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hasta yakınları ve erkek hemşire konuştukları sırada hasta yakınları bir anda hemşireyi yumruklamaya başlıyor. Araya giren bir kadın hemşire ayırmaya çalışırken doktoru darp eden şahıs ve bir yakını erkek hemşireyi dövmeye devam ediyor. Erkek hemşirenin hasta yakınlarının ellerinden kaçmasıyla alana diğer hastane çalışanları gelirken, hasta yakınları da o kattan ayrılıyor. Öte yandan, olayın ardından aile hastalarının yatağa bağımlı olmasına rağmen hastaneden taburcu edildiğini iddia etmişti. Hastane yönetimi ise hastanın hastaneden çıkarken yürüdüğünü iddia ederek o görüntüleri paylaştı. Görüntülerde hastanın yakınlarının yanında yürüdüğü görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:52 Kaynak: İHA

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