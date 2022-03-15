İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı

15.03.2022 16:15

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktora hakaret eden, yumruk atan ve bıçak çeken şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktora hakaret eden, yumruk atan ve bıçak çeken şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz Pazar sabahı saat 08.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte hastanenin Çocuk Acil Servisi'ne bebeğini götüren G.D., işlemlerin ardından hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi'ne sevk edildi. Servisin bulunduğu kata gelen ve burada görevli Asistan Doktor Emre Arslan'nın odasının kapısını yumruklamaya başlayan G.D., kapıyı açan doktora "Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz?" dedi. Doktor Emre Arslan'nın "Evet, ben bakıyorum. Bebeğinizin filmini gördüm, notunu kapatacağım" demesi üzerine "Sen benimle böyle konuşmazsın" diyen G.D., bağırıp küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine Doktor Emre Arslan, kapıyı kapatıp odasına girmesine rağmen kapıyı yumruklamaya ve küfür etmeye devam eden G.D.'nin bu eylemi karşısında doktor Arslan odanın kapısını açıp "Ne diyorsun sen?" dedi. Şüpheli, doktora önce yumruk attı, çıkan arbede de bıçak çekti. Serviste bulunan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesinin ardından saldırgan G.D. bebeğini de alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Doktor Emre Arslan saldırgandan şikayetçi oldu.

Kovalamacanın ardından yakalandı

Arslan'ın darp edilmesi ve bıçak çekilmesinin ardından ekipler G.D.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, G.D.'nin evinde sakladığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekiplerini görünce evin bahçesinin duvarından atlayan G.D., yaşanan kovalamacanın ardından ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin geçmiş dönemde farklı suçlardan kayıtları olduğu da öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı
İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı
İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı
İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı
İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500
Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı Doktora yumruk atıp, bıçak çeken şüpheli yakalandı İzmir'de doktora şiddet: Önce yumruk attı sonra bıçak çekti İzmir'de doktora şiddet: Önce yumruk attı sonra bıçak çekti

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:36:27. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de doktoru darbedip bıçak çeken şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement