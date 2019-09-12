Doktoru darp ettiği iddia edilen genç hakkındaki soruşturma tamamlandı

Hazırlanan iddianamede şüphelinin 9 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Fatih'te özel bir hastanede görevli doktor Hasan Cabbar'ı darp ettiği iddia edilen şüpheli Muhammed A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli genç hakkında hazırlanan iddianamede 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çapa semtinde özel bir hastanede görevli doktor Hasan Cabbar'ı darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Muhammed A.hakkındaki iddianame tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şikayetçi Hasan Cabbar'ın özel bir hastanede doktor olarak görev yaptığı ve şüpheli gencin babasını ameliyat ettiği için tanıdığı aktarıldı. İddianamede şüphelinin kendisini takip ettiğine ilişkin ifadesine yer verilen doktor, olay günü Muhammed A.'nın yanına geldiğini ve 'sen doktorsun sende para çoktur bana para vereceksin' şeklinde konuştuğunu ifade etti. Doktor Hasan Cabbar ayrıca şüphelinin çelme takarak kendisini yere düşürdüğünü, yumruk ve tekme atarak yaraladığını da aktardı.

Zanlı Muhammed A. ise iddianamede yer verilen beyanında babasının rahatsızlığı olduğunu ve şikayetçi doktorun babasının tedavisini yaptığını aktardı. Muhammed A. daha sonra babasının rahatsızlandığını, bu durumu doktora söylediğini ancak doktorun başka hastaları olduğunu söyleyerek ilgilenmediğini ifade etti. Olay günü ise şikayetçi doktoru Zeytinburnu'nda gördüğünü aktaran şüpheli genç, doktor ile görüştüğünü ancak doktorun yine ilgilenemeyeceğini söylediğini, bunun üzerine babasının durumu aklına gelince aralarında arbede yaşandığını ve birkaç yumruk attığını söyledi.

Soruşturma kapsamında alınan Adli Tıp Kurumu raporunda müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek, kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığının tespitine yer verildi.

İddianamede şüpheli Muhammed A.'nın 'kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan iddianamede Muhammed A. hakkında yağma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Muhammed A.'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Olayın geçmişi

Zeytinburnu'nda 26 Şubat 2019 tarihinde özel bir hastanede uzman olarak görev yapan doktor Hasan Cabbar'ın yolu mesai çıkışında kesilmiş ve eski bir hastasının oğlu tarafından darp edilmişti. Aldığı darbeler ile bayılan doktor Hasan Cabbar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen doktoru darp eden saldırganın yakalanması için olayın ardından soruşturma başlatılmıştı.