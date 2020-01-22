Doktoru dolandırdığı iddia edilen damat ve kayınpederi yakalandı - Son Dakika

Antalya'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtarak bir doktoru dolandırdığı öne sürülen damat ve kayınpederi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvuran doktor H.Ö, MİT Bölge Müdürlüğünde istihbarat şefi olduğunu söyleyen E.İ. ile kayınpederi V.İ'nin çeşitli vaatlerle kendisinden 77 bin lira aldığını öne sürdü.

Araştırma sonucu şüphelilerin MİT personeli olmadığını öğrendiğini belirten H.Ö'nün şikayeti üzerine polis ekipleri, Döşemealtı ilçesinde 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.