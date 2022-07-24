Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor." bilgisini aktardı.

Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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