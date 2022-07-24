Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı - Son Dakika
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Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

24.07.2022 19:07
Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı

Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

Doktoru Kevin O'Connor, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Joe Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

O'Connor'ın Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'ye Biden'ın sağlık durumuna ilişkin gönderdiği günlük mektup, kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta O'Connor, Biden'ın "Paxlovid" isimli ilaçla tedavisinde 3 gününü doldurduğunu belirterek, "Biden'ın durumu iyiye gitmeyi sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Biden'ın şu andaki belirtisinin boğazındaki şişkinlik olduğunu belirten O'Connor, burun akıntısı, kas ağrıları, öksürük gibi şikayetlerinin ciddi oranda azaldığını bildirdi.

O'Connor, Biden'ın nabzı, tansiyonu, ateşi ve solunum oranının normal seviyelerde olduğunu ifade ederek, "Başkan tedaviye olumlu yanıt vermeye devam ediyor." bilgisini aktardı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Doktoru, Kovid-19'a yakalanan Biden'ın durumunun iyiye gittiğini açıkladı - Son Dakika

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