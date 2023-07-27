Doktoru Öldüren Hastaya Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Doktoru Öldüren Hastaya Müebbet Hapis Cezası

27.07.2023 12:44

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı 2018'de öldüren Serhat Tunçdemir'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada tasarlama koşulu oluşmadığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çevrildi.

BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Doktor Fikret Hacıosman'ı (57) 2018 yılında tabancayla vurarak öldüren hastası Serhat Tunçdemir'e (22) 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden görülen davada tasarlama koşulu oluşmadığı belirtildi. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak, Serhat Tunçdemir'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı 2018'de başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, olayın 'Tasarlama' fiiliyle değil 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle' meydana geldiğini belirterek kararı bozdu. Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Serhat Tunçdemir bulunduğu cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

Tunçdemir savunmasında 'Ben bilerek ve isteyerek herhangi bir eylem yapmadım. Bu eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmiyorum. Yargılama sonunda ceza alsam dahi gerçeğin ortaya çıkması adına eylemi neden gerçekleştirdiğimi bilmediğimi samimi olarak ikrar etme ihtiyacı hissediyorum" dedi.

Savcı verdiği mütalaada sanığın olay günü dersten izin alıp okuldan ayrıldığını, Dr. Fikret Hacıosman'ın yazdığı ilaçların kendisine iyi gelmediğini ve bu ilaçları kendisine vermeseydi daha iyi bir durumda olacağını düşünmesinden ötürü öldürme kararı alarak eve gidip babasına ait silahı aldıktan sonra hastaneye gittiğini belirtti. Mütalaada sanığın hastaneye gittiği, güvenlik olmayan arka kapıdan hastaneye girerek, Dr. Fikret Hacıosman'ın odasına geldiği, öğle yemeğinde olan doktoru beklediği, ardından odasına girerek doktoru silahla öldürdüğü anlatıldı. Olayda tasarlamanın koşullarının oluşmadığını belirten savcı sanığın eylemi kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle gerçekleştirdiği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemde tasarlama koşulu oluşmadığını belirten mahkeme, takdiri indirim yaparak cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olduğu ve psikiyatri desteği aldığı belirtildi. Şüphelinin "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Fikret Hacıosman, Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doktoru Öldüren Hastaya Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Elektriklerin kesilmesi umurlarında olmadı! "Aşkın Olayım" şarkısını hep bir ağızdan söyleyen seyirciler, Simge'yi gözyaşlarına boğdu
13:49 Seyirciyi kesilen elektrikler bile durduramadı! "Aşkın Olayım" şarkısını duyan Simge hüngür hüngür ağladı
13:28 Şarkısının klip çekiminde fareyle karşılaşan Shakira, büyük panik yaşadı
13:24 Shakira'nın klip çekiminde zor anları! Fareyi görünce çığlık attı
12:56 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni düzenleme: Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:54 Hükümetten fahiş kiraları engellemek için yeni çalışma! Boş evlerin kiraya verilmesi için teşvik sistemi geliyor
12:53 Çatıda çırılçıplak güneşlenen vatandaşın kim olduğu ortaya çıktı! Almanya'dan gelen şahıs, binanın da sahibiymiş
12:51 Çatıda çırılçıplak güneşlenen adam, binanın sahibi çıktı! Almanya'dan gelmiş
12:45 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt: O konuda çalışmıyoruz
12:41 500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı iddiaları yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2023 14:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Doktoru Öldüren Hastaya Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement