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Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika

Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını tutuklandı

07.02.2022 22:03
Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mermer parçasıyla saldırdığı doktoru başından yaralayan hasta yakını, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde mermer parçasıyla saldırdığı doktoru başından yaralayan hasta yakını, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

7 Ocak'ta İslahiye Devlet Hastanesi'ne gelen hasta Nalan Y. ile hastanede görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Sadık Oluk arasında tartışma çıktı. Randevusuz olduğu için kendisini muayene etmeyen Dr. Oluk'la tartışan hastanın kardeşi Erkan Y., doktora mermer isimlikle saldırdı. Doktor kafasına aldığı darbelerden dolayı ağır yaralanırken, saldırgan Erkan Y. hastaneden kaçtı. Kafasına 8 dikiş atılan Dr. Oluk, şahıstan şikayetçi oldu. Bir aydır aranan zanlı Erkan Y., bugün avukatıyla İslahiye Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Erkan Y., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı. - GAZİANTEP

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Devlet Hastanesi, Gaziantep, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktoru öldüresiye darp eden hasta yakını tutuklandı - Son Dakika
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