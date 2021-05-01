Doktoru "tehdit eden" şüpheli, sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak ceza almaktan kurtuldu - Son Dakika

Çocuğunu tedavi ettirmek için gittiği hastanede görevli doktora tehditte bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan S.Y, uzlaştırma bürosunun girişimleriyle hastanedeki sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak ceza almaktan kurtuldu.

Rahatsız olan çocuğunu geçen yıl Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren S.Y, enfeksiyon uzmanının çocuğundan işitme testi istemesi üzerine hastanenin kulak burun boğaz (KBB) polikliniğine gitti.

Görevli doktordan işitme testi yapılmasını isteyen ancak hastanede testin yapılmadığı cevabını alan S.Y, sağlık çalışanları ile hastaların bulunduğu ortamda doktorla tartışarak sözel şiddet ve tehditte bulundu.

Bunun üzerine doktor, tutanak tutarak S.Y'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Y'nin doktora karşı "tehdit" suçunu işlediği sonucuna vardı.

Başsavcılık, suçu "uzlaştırma" kapsamında değerlendirerek dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi ve işlemleri yürütmek için uzlaştırmacı görevlendirdi.

Doktor ile iletişime geçen uzlaştırmacı, S.Y'nin yaptığı eylemin yanlış olduğunu anlamasını sağlamak ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla olayın yaşandığı hastanedeki sağlık çalışanlarından özür dilemesi ve karanfil dağıtması önerisinde bulundu.

Doktorun teklifi kabul etmesi üzerine uzlaştırmacı, S.Y. ile görüşerek talebi iletti. Söz konusu öneriyi kabul eden S.Y, hastanenin KBB servisinde görevli sağlık çalışanlarından özür diledi ve karanfil verdi.

"Mahkemeye çıksaydım 3-4 yıl ceza vereceklerdi"

S.Y, AA muhabirine, çocuğunun rahatsız olduğunu, üç gün gözleri kapalı hastanede yattığını söyledi.

Bu nedenle o anda fevri davrandığını ve böyle bir olayın yaşandığını belirten S.Y, pişman olduğunu ifade etti.

Uzlaştırma sayesinde ceza almaktan kurtulduğunu dile getiren S.Y, "Eğer ki mahkemeye çıksaydım 3-4 yıl ceza vereceklerdi ama uzlaştırma bürosu sayesinde mahkeme yüzü bile görmeden kurtulmuş oldum." diye konuştu.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı İsmail Bulut da sağlıkta şiddetin suç olduğunu, doktorlara ve sağlık personeline şiddeti kesinlikle tasvip etmediklerini ancak farkındalık oluşması için olayın "uzlaştırma" ile çözümlenmesinin güzel bir uygulama olduğunu belirtti.

Bulut, "Bu şekilde karanfil dağıtması bize de KBB hocalarımıza da gayet güzel bir jest oldu. Aynı zamanda sağlıkta şiddetin olmaması, tekrarlanmaması için bir farkındalık oluşturdu diye düşünüyorum." dedi.

Görevli uzlaştırmacıya vesile olduğu için teşekkür eden Bulut, bu tür olayların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Bugüne kadar 977 bin 735 dosyada uzlaşma sağlandı

Adalet Bakanlığının "onarıcı adalet" anlayışıyla hayata geçirdiği uzlaştırma kapsamında taraflar, mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.

Türkiye'de 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırma kapsamında bugüne kadar 977 bin 735 dosyada uzlaşma sağlandı, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.