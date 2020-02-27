Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı - Son Dakika

Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı

6 saat önce

HAYDARPAŞA Numune Hastanesi'nde Anestezi Uzmanı olarak çalışan Dr. Tolga Terzi, randevusuna erken gelen bir hastayı muayene etmediği için tehdit edildi.

Doktoru tehdit etti, gazeteden özür ilanı yayımladı, System.String[]
HAYDARPAŞA Numune Hastanesi'nde Anestezi Uzmanı olarak çalışan Dr. Tolga Terzi, randevusuna erken gelen bir hastayı muayene etmediği için tehdit edildi. Dr. Terzi, tehdit sebebiyle beyaz kod çağrısında bulundu. Olayın ardından tehdit eden hasta Osman Çekerek, gazeteden özür dilediğini belirten ilan yayımladı.

Olay, 9 Ekim 2019'da Haydapaşa Numune Hastanesi'nde meydana geldi.  Anestezi Uzmanı olan Dr. Tolga Terzi saat 14.30'da randevusu olan Osman Çekerek'i randevu saatinden önce muayene etmediği için tehdit edildi. Dr. Terzi,  tehdidin ardından sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek amacıyla kullanılan 'beyaz kod' çağrısında bulundu. Polis ve güvenlik tarafından savcılığa götürülen Çekerek ifade verdi.

Dr.Tolga Terzi, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

"9 Ekim tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çalışırken saat 14.30'da randevusu olan  hasta saat 11.40'tan itibaren 'beni içeri al, bana bakman lazım, benim acelem var' söylemlerinde bulundu. Kendisine hastalar bittikten sonra 14.30'u beklemeden bakacağımı söylememe rağmen, 11.50'de içeri girip, 'CİMER'de görüşürüz, sen kimsin, indir o elini ayağını, dışarıda görüşürüz' gibi sözler söyleyerek üzerime yürüdü. Ben de beyaz kod vermek zorunda kaldım. Güvenlik ve polisler hastayı alıp savcılığa götürdüler. Karşılıklı ifadelerimiz alındı. Beyaz kod tutanağı oluşturuldu. Olaydan sonra uzlaştırmacı aradı, maddi manevi her şeyi isteyebileceğimi söyledi. Maddi bir şey istemenin doğru olmadığını düşündüm. Uzlaştırmacı, 'özür ilanı yayınlanabilir' dedi. 'Metni ben hazırladım' dedi.

Tehdit eden hasta Osman Çekerek de dün gazetede Tolga Terzi'den özür dilediğini belirten ilan yayımladı. İlanda şu ifadeler yer aldı;

"Sağlık çalışanlarına karşı uyguladığımız her türlü şiddetin bizlerin kaliteli ve yeterli hizmet almamamıza neden olduğunu anlayamadığım için özür dilerim. Onlara kaybettirdiğimiz motivasyonun aslında kendimize kaybettirdiğimiz sağlık olduğunu anlayamadığım için özür dilerim. Dr. Tolga Terzi'den özür dilerim"

Olayın yaşandığı gün öğleden sonra mesaisine devam edemediğini belirten Dr. Terzi, bu tür olayların sağlık çalışanlarının motivasyonlarını kaybettirdiğini belirterek, "Olayın olduğu gün öğleden sonra da çalışmam gerekiyordu. Ben çalışamadım çekindim. Savcılıktan salındığı için geri gelip bana bir tehdit oluşturur mu, diye çekindim. Öğlenden sonraki hastalarıma baksam bile bir tedirginlik vardı üzerimde. O gün, benim için bitmişti. O yüzden motivasyonumuzu da kırmamaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Beyaz kodun sağlık çalışanları için ihtiyaç olduğunu söyleyen Dr. Terzi, "Beyaz kod gerekli. Çoğu zaman tek çalışıyoruz odada. Olası bir şiddet durumunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aynı gün ben eğer affetseydim o kişi belki de 'Ne kadar kolay oldu. Ben haklıyım tavrımda' diye düşünecekti. Bu şekilde olunca insanların tavrında farklılık olacağını düşünüyorum" diye konuştu.


- İstanbul
Haydarpaşa Numune Hastanesi, Numune Hastanesi, Çekerek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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