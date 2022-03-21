Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı

21.03.2022 02:05

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı Bakırköy'de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli tutuklandı.

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Bakırköy'de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli tutuklandı. Doktorun ve güvenlik görevlisinin darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 18.00'da Bakırköy'de bir hastanede gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün araştırmasına göre M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istedi. Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö ve akşam serviste çalışan Doktor M.S. D. saldırgana karşı engel olmaya çalışırken, saldırgan M.K güvenlik görevlisini ve doktoru darp etti. Yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri sıkı çalışma başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmalarda saldırıyı M.K'nin yapmış olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve "Kasten Yaralama" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K isimli şahıs, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı
Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı
Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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