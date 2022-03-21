Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı

21.03.2022 09:03

Bakırköy'de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de bir hastanede doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şüpheli tutuklandı. Doktorun ve güvenlik görevlisinin darp edildiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam 18.00'da Bakırköy'de bir hastanede gerçekleşti. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün araştırmasına göre M.K. isimli şahıs kapıdaki şeritleri geçmek istedi. Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö ve akşam serviste çalışan Doktor M.S. D. saldırgana karşı engel olmaya çalışırken, saldırgan M.K güvenlik görevlisini ve doktoru darp etti. Yaşanan olay polis ekiplerine bildirildi.

POLİS EKİPLERİ SIKI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı. Yürütülen çalışmalarda saldırıyı M.K'nin yapmış olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve "Kasten Yaralama" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K isimli şahıs, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.^

(Sadık Kahraman/ İHA)

Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı
Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı
Doktoru ve güvenlik görevlisini darp eden şahıs tutuklandı

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İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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