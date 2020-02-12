Doktoru ve öğretmeni darbeden 3 kişiye hapis cezası (2) - Son Dakika

AİLE HEKİMİ: UMARIM BU DAVA EMSAL OLUR

Yargıdan çıkan karara saygılı olduğunu söyleyen Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, "Beklediğimiz bir karardı, uygun bir karar olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı olsun. Sağlıkta şiddet terörünü insan kendi başına geldikten sonra çok daha iyi anlıyor. İl ve ilçe sağlık müdürlükleri, Türkiye'nin birçok ilindeki meslektaşlarımız gerçekten bana manevi olarak çok destek oldular. Hepsine teşekkür etmek istiyorum. Bu dava belki bir emsal olur. Biz kötü bir iş yapmıyoruz, kanunların verdiği izinlerle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Maalesef Türkiye'de şu an 'Bir rapor versen ne olacak, ilacı yazsan ne olacak' gibi bir bakış açısı var. Bu karardan sonra umarım bu şekilde olaylar yaşanmadan halkımız biraz daha bilinçlenir ve biz de daha rahat hizmet veririz. Hizmet verdiğimiz kişilerin bize yaptıkları darbe aslında kendilerine bir darbe oluyor" diye konuştu.

Olayın görgü tanığı olan ve eşi darp edilen Aile Hekimi Elif Çağlayan Türk ise, "Ben 20 yıllık hekimim, birçok şeyle karşılaştım. Biz burada devletin bize verdiği görevi icra etmekle mesulüz. Elimizden geldiğince tüm sağlık çalışanları olarak her şekilde canla başla çalışmaya uğraşıyoruz. Sonuç itibariyle insanız, yapabildiğimiz kadarıyla faydalı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız olay çok üzücü. Ben şiddete genel olarak karşı bir insanım. Her şeyin bir yolu yordamı var, insanlar verilen hizmetten memnun olmayabilir. Bakanlığın belli bir kanalı var, aile hekimini değiştirebilir, şikayette bulunabilir. Hastalara verilmiş haklar da var. Bunun için şiddete başvurmaya gerek yok. İnsanlar şiddetten vazgeçmeli. Bir meslektaşım yaptığı işten dolayı zarar gördü, gözlerimle gördüm. Böyle bir olayı iş yerinde yaşadığınız zaman neden oldu diye oturup düşünüyorsunuz ve gerçekten bir nedeni olmadığını gördüğünüzde daha çok üzülüyorsunuz" dedi.

Melis KARAKUZULU/İZMİR,