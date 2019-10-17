Doktoru yaralayan zanlı saldırıdan önce uyuşturucu kullanmış

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktoru jiletle boğazından yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kendisini muayene eden asistan doktor Kadir Songür'ü odasında jiletle boğazından yaralayan B.K'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Saldırının ardından Karşıyaka ilçesinde çantasını gasbetmeye çalıştığı kadını sürükledikten sonra yakalanan B.K, emniyetteki ifadesinde, doktora, istediği ilacı yazmadığı için saldırdığını anlattı.

Şüpheli B.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Olay günü hastanede ilaç yazmadılar ve bana sürekli gülüyorlardı. Bu durum sinirimi bozdu ve kayıt yaptırmadan doktorun odasına girdim. Esrar kullandığım için orada ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Doktora kilitlendiğim için ona saldırmışım. Uyuşturucu kullandığım için şuurumu kaybetmişim. Bu olaydan dolayı pişmanım."

B.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlının çeşitli suçlardan arandığı da ortaya çıktı.

Olay

Dün, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli asistan doktor Kadir Songür'e jiletle yaralayan zanlı, Karşıyaka ilçesinde bir kadının çantasını gasp girişiminde bulunduktan sonra yakalanmıştı.

Boğazından yaralanan Songül, hastanede tedavi altına alınmıştı.