Doktoru zayıflatan bisiklet "evde sağlık hizmeti"nin aracı da oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doktoru zayıflatan bisiklet 'evde sağlık hizmeti'nin aracı da oldu - Son Dakika

Doktoru zayıflatan bisiklet "evde sağlık hizmeti"nin aracı da oldu

6 saat önce

Bisiklet yardımıyla 50 kilo zayıflayan İzmirli doktor Ümit Yavuz, evde sağlık hizmetini hastanenin kendisine tahsis ettiği "iki teker" üzerinde yürütüyor.

Doktoru zayıflatan bisiklet

Bisiklet yardımıyla 50 kilo zayıflayan İzmirli doktor Ümit Yavuz, evde sağlık hizmetini hastanenin kendisine tahsis ettiği "iki teker" üzerinde yürütüyor.

Ödemiş Devlet Hastanesinde görevli Ümit Yavuz, 2014 yılında vücut ağırlığı 125 kiloya kadar çıkınca yaşam biçimini değiştirmeye karar verdi.

Yüzme, salon sporları gibi aktivitelerin yanı sıra ağırlıklı olarak bisiklet sürerek zayıflayan Yavuz, bu süreçte 75 kiloya kadar düştü.

50 kilo zayıflayan Yavuz, bisikletini 2 yıl "evde sağlık hizmeti" kapsamında baktığı hastalarına giderken de kullandı. Her gün bisikletle 20 kilometre kateden Yavuz, ayda 300 hastaya evde sağlık hizmeti verdi ve 5 yılda da binlerce kişiye şifa dağıttı.

İş dışındaki yaşamında da bisiklete yer veren Yavuz, ulusal ve uluslararası yarışmalara girdi, Çeşme ve Antalya'da düzenlenen organizasyonlarda çeşitli dereceler elde etti.

"Kalp masajı yapmakta zorlanıyordum"

Dr. Ümit Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kiloları nedeniyle acil serviste kalp masajı yapmakta zorlandığı için zayıflama kararı aldığını belirtti.

Evde sağlık hizmeti görevi sırasında da otopark sıkıntısı nedeniyle bisiklet kullandığını anlatan Yavuz, şunları belirtti

"Evdeki hastaları ziyarete başladığımda kiloluydum. Sonra bisiklet kullanmaya başladım ve bu süreçte zayıfladım. Bu durum Başhekim Ömer Bey'in de dikkatini çekti ve bana bir bisiklet tahsis etti. Yaklaşık 2,5 yıldır evde sağlık hizmetine bu bisikletle ulaşıyorum."

Günde 12-15 hastayı ziyaret ettiğini belirten Yavuz, böylece günde ortalama 20 kilometre pedal çevirdiğini dile getirdi.

Sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, "Herkese uygun bir spor dalı, beslenme programı vardır. Bu yüzden sloganımı da 'Bahanen olmasın' olarak belirledim." diye konuştu.

"Doktorumuz rol model oldu"

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak da Evde Sağlık Hizmetleri kapasitesini gün geçtikçe yükselttiklerini ve hastaneye gelemeyen hastalara hizmet ulaştırdıklarını aktardı.

Dr. Ümit Yavuz'un bisikleti çok sevdiğini ve insanları sağlıklı yaşama özendirdiğini söyleyen Koçak, "Bisikletle de hizmet verebileceğimizi düşündük ve böylece yeni bir sağlık birimi oluşturduk. Hastalarımızdan olumlu geri bildirim alıyoruz. Trafik sıkışıklığına takılmıyoruz. Doktorumuz bu konuda rol model oldu." dedi.

Ödemişli Neziha Ozmış ise 92 yaşındaki annesinin yatağa bağımlı olduğunu, Dr. Yavuz'un düzenli aralıklarla evlerini bisikletiyle ziyaret ederek annesine evde sağlık hizmeti verdiğini dile getirdi.

Antalya, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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