Son Dakika Haberleri: Doktorun 'Asansör' Talihsizliği (2)

Doktorun 'Asansör' Talihsizliği (2)

2 saat önce

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMAMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Semiz, hastanede asansörün 2 kat düşmesi sonucu, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in sol bacağının kırıldığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Doktorun 'Asansör' Talihsizliği (2), System.String[]
BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ümit Semiz, hastanede asansörün 2 kat düşmesi sonucu, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Biteker'in sol bacağının kırıldığı olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başhekim Semiz, A Blok'taki 3 numaralı asansörün ani arıza sonucu 1'inci kattan eksi 1'inci kata düştüğünün tespit edildiğini belirterek, "Asansörlerin hepsi yeşil bandrollü olup, bakım ve kontrol eksiği bulunmamaktadır. Kontrollerin tam ve zamanında yapılması, teknik birimimiz tarafından denetlenmektedir. Hastanemizde sürekli olarak, asansör firmasının bir elemanı bulunmaktadır. Ani arızalara müdahale etmektedir" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildiren Başhekim Ümit Semiz, "Asansör firmamız olan sorumlularla görüşülmüş, ivedi şekilde hastanemize teknik analiz ve arızanın tespiti için çağrılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında gerekli bilgi kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:24 Kaynak: DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medya Fenomeni Simge Barankoğlu Gözaltına Alındı Demba Ba, "Galatasaray'a Gidiyor musun?" Sorusuna Yanıt Verdi

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır Mersin'de Cami Önünde Silahlı Kavga: 2'si Ağır 5 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:38:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktorun 'Asansör' Talihsizliği (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]