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Doktorun boynunu jiletle kesen sanığa verilen ceza istinafta bozuldu - Son Dakika

Doktorun boynunu jiletle kesen sanığa verilen ceza istinafta bozuldu

02.07.2021 14:46
Doktorun boynunu jiletle kesen sanığa verilen ceza istinafta bozuldu, System.String[]

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ün boyununu jiletle kesen Bayram K'ye verilen 20 yıl hapis cezası, 'fazla ceza tayini' gerekçesiyle istinafta bozuldu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinde görevli asistan Dr. Kadir Songür'ün boyununu jiletle kesen Bayram K'ye verilen 20 yıl hapis cezası, 'fazla ceza tayini' gerekçesiyle istinafta bozuldu.

16 Ekim 2019 tarihinde tarihinde İKÇÜ Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde meydana gelen olayda iddiaya göre, geçen hafta diz ağrısı nedeniyle geldiği hastanede, Asistan Dr. Kadir Songür tarafından kendisine ilaç yazılan Bayram K., "Yazdığın ilaç ağrımı geçirmezse, o zaman görürsün" diyerek, hastaneden ayrıldı. Bugün, yine hastaneye gelen Bayram K., bir anda Songür'ün odasına girip, yanında getirdiği jiletle saldırdı. Boğazından jiletlenip, kanlar içinde kalan Kadir Songür'e, çalıştığı hastanedeki meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Jiletin, koroner damara zarar vermediği, ancak derin kesik oluştuğu bildirildi. Olay yerinden kaçan Bayram K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Bayram K, sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep etti. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılamada, sanık 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, cezada indirim de uygulanmadı. Sanık müvekkili, kararı istinafa taşıdı.

"Fazla ceza tayini yapılmış"

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesinde görülen davada 20 yıllık hapis kararına bozma kararı çıktı. Heyet, sanığın 2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde akut psikotik bozukluk tanısıyla yatarak tedavi gördüğünü; buradan alınan raporlarda sanığın akli dengesinin akıllıca yaşam sürmesi için kısmen yeterli olduğuna ve akli dengesinin normal yaşam sürmesine kısmen izin verdiği belirtildi. İki dosya arasında farklılıklar olduğuna kanaat getiren heyet, İstanbul Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi ve devamında 4. İhtisas Kurulu'nda rapor alınması, bu raporlar arasında çelişki bulunması halinde, çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Genel Kurulu'ndan rapor alınmasına hükmetti.

Heyet, 13 ila 20 yıl arasında hapis cezasıyla yargılanan sanığa, alt ve üst sınırlar arasında makul seviyeden yukarı doğru bir miktar ayrılmak suretiyle ceza tayinin yeterli olduğu düşünülmeden en üst sınırdan 20 yıl hapis cezasına hükmolunmak suretiyle fazla ceza tayini yapıldığına karar verdi. Bu kararlar ışığında heyet, yerel mahkemenin verdiği 20 yıl hapis cezasını bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. - İZMİR

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bayram, Çelebi, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Doktorun boynunu jiletle kesen sanığa verilen ceza istinafta bozuldu - Son Dakika


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