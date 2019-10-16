Son Dakika Haberleri: Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi
Son Dakika 3. Sayfa Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi

1 saat önce

Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi, System.String[]

Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Sabah saatlerinde Ataşehir'de bir sitede bulunan sekizinci kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL

Ataşehir, Adli Tıp, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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