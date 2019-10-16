Doktorun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi
1 saat önce
Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
Ataşehir'de evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden doktorun cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sabah saatlerinde Ataşehir'de bir sitede bulunan sekizinci kattaki evinin balkonundan düşen Beyin Cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Çeçen'in cenazesi, hayatını kaybettiği özel hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - İSTANBUL
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