Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu - Son Dakika

Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu

6 saat önce

VAN (İHA) – Van'da korona virüs hastalarıyla ilgilenen Doktor Ahmet Özcan Aktepe'nin, eve döndüğünde kendisine sarılmak için koşa koşa gelen çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu.

Doktorun çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu, System.String[]

VAN (İHA) – Van'da korona virüs hastalarıyla ilgilenen Doktor Ahmet Özcan Aktepe'nin, eve döndüğünde kendisine sarılmak için koşa koşa gelen çocuğuna sarılamadığı görüntüler yürek burktu.


Van'da korona virüsle mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, riski ailelerine taşımamak için bir süredir evlerine gidemiyor. Pandemi hastanesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında görevli Doktor Ahmet Özcan Aktepe de kayınpederi, kayınvalidesi, eşi ve çocuğunun sağlığı için yaklaşık bir aydır onlardan ayrı yaşıyor.


Duygu dolu anlar


Uzun süredir çocuğunu göremeyen Doktor Aktepe, çocuğunu görmek için sürpriz yaptı. Ancak tedbir amacıyla çocuğunu sadece kapıda gören baba, sarılmak için kendisine doğru gelen ve heyecanlanan çocuğuna sarılamadı. O anların görüntüsü yürek burktu. Duygu dolu anların görüldüğü video büyük ilgi toplarken, kahraman sağlık çalışanlarının yaşadığı zor süreci de bir kez daha ortaya koydu.


"Bu durum bizi üzüyor"


İHA muhabirine konuşan Dr. Ahmet Özcan Aktepe'nin eşi Sevda Aktepe, korona virüs dolayısıyla eşiyle tedbir amaçlı ayrı evlerde yaşadıklarını belirtti. Çocuğunun babasıyla buluştuğu görüntülerden dolayı çok üzüldüklerini ifade eden Aktepe, "Ben ailemle birlikte kalıyorum. Eşim ise evimizde kalıyor. Bu sürede sadece telefonda görüntülü bir konuşma gerçekleştirdik. Oğlum babasını çok özledi. Eşim de sürpriz yapıp annemlere gelmiş. Oğlum da babasını görünce çok heyecanlanmış. Sarılmak istemiş ama hem eşim hem de ailem çocuğun anlayabileceği dilden anlatmış. Bu durum bizi üzüyor" dedi.


"Herkesten fedakarlık bekliyoruz"


Vatandaşları salgın süresince evde kalmaları konusunda uyaran Aktepe, "Biz bu kadar fedakarlık yaparken herkesin de bu şekilde fedakarlık yapmasını bekliyoruz. Lütfen bu virüs geçene kadar herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın" diye konuştu. - VAN

Ahmet Özcan, Aktepe, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:52 Kaynak: İHA

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