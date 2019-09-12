Son Dakika Haberleri: Doktorun darbedilmesiyle ilgili iddianame
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Doktorun darbedilmesiyle ilgili iddianame

1 saat önce

Zeytinburnu tramvay durağında, babasının tedavisini yapan doktoru darbeden bir kişi hakkında "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Doktorun darbedilmesiyle ilgili iddianame, System.String[]

Zeytinburnu tramvay durağında, babasının tedavisini yapan doktoru darbeden bir kişi hakkında "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Hasan Cabbar'ın bir hastanede doktor olarak görev yaptığı, babasını ameliyat etmesinden dolayı tanıdığı şüpheli M.A'nın kendisini tehdit etmeye başladığı anlatıldı.

İddianamede, müşteki Cabbar'ın olay günü olan 26 Şubat 2019'da Zeytinburnu'nda yürüdüğü sırada şüpheli M.A'nın yanına geldiğini, şüphelinin müştekiye 'sen doktorsun, sende para çoktur, bana para vereceksin' dediği, daha sonrasında şüphelinin müştekiye çelme takarak yere düşürdüğü ve tekme, yumruk atarak müştekiyi yaraladığı belirtildi.

Şüpheli M.A'nın beyanında müştekinin babasının tedavisini yaptığını, sonrasında babasının rahatsızlığının olması sebebiyle müştekiyi arayarak ilgilenmesini istediğini, müştekinin de başka hastaları olduğunu söyleyerek ilgilenmediği, olay günü de tramvay durağında müştekiyi gördüğü, yeniden müştekinin kendisine babasıyla ilgilenmeyeceğini söylediği, babasının durumu aklına gelince müştekiyle aralarında arbede olduğu, kavga çıktığı ve müştekiye birkaç yumruk attığını söylediği iddianamede yer aldı.

Alınan rapora da yer verilen iddianamede, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde, kişinin yaşamını tehlikeye sokacak nitelikte kemik kırıklarının oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli M.A. hakkında "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamenin kabul edilmesi halinde davanın duruşması Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Zeytinburnu, Bakırköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:54 Kaynak: AA
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