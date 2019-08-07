Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi Yavrum gitti, öksüz kaldım ölmeden önce çekilen...
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Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi Yavrum gitti, öksüz kaldım ((Ayşe'nin (siyah elbiseli) ölmeden önce çekilen görüntüleri))
Doktorun evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesi Yavrum gitti, öksüz kaldım ((Ayşe'nin (siyah elbiseli) ölmeden önce çekilen görüntüleri)) Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:38 Kaynak: DHA
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