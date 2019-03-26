Son Dakika Haberleri: Doktorun Karikatürleri Hastane Koridorlarında Sergileniyor

Doktorun Karikatürleri Hastane Koridorlarında Sergileniyor

10 dakika önce

Ünye Devlet Hastanesinde görevli klinik biyokimya uzmanı Dr. Ali Coşkun'un hastane koridorlarında sergilenen karikatürleri ilgi görüyor.

Doktorun Karikatürleri Hastane Koridorlarında Sergileniyor, System.String[]
Ünye Devlet Hastanesinde görevli klinik biyokimya uzmanı Dr. Ali Coşkun'un hastane koridorlarında sergilenen karikatürleri ilgi görüyor.

Coşkun'un, Tıp Bayramı dolayısıyla 14 Mart'ta açtığı "Tıp Tarihinde Türk ve Müslümanların Ayak İzleri" adlı karikatür sergisi, 1 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokul yıllarından bu yana karikatürle ilgilendiğini ve bugüne kadar 11 sergi açtığını söyledi.

Hastane koridorunda açtığı sergide insanları güldürmenin yanı sıra bilgiye sevk etmeyi amaçladığını belirten Coşkun, şöyle devam etti:

"Özellikle Tıp Bayramı'nın nereden kaynaklandığını sergide vurguladım. Sergide tıp tarihine ilişkin, özellikle tıbbın sembolleri olan yılan ve diğer sembollerin nereden kaynaklandığını vurgulamaya çalıştım. En sonunda da Müslüman ve Türk tıp alimlerinin tıp tarihine muazzam katkıları olduğunu gördüm. Bunları da karikatür sergimde belirtmeye çalıştım. Bu sergim MÖ 5000 ile MS 1488 yıllarını kapsamaktadır."

Coşkun, sergiye özellikle meslektaşlarından olumlu dönüşler aldığına işaret ederek, "Amacım karikatürün insanı güldürmesinden ziyade bilgiye sevk etmesi ve okumayı sevmeyen insanlara bir çizgiyle şekille bu bilgiyi verebilmek ve hafızlarında kalıcı olmasını sağlamak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:50 Kaynak: AA

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