Doktorun kuzen cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Doktorun kuzen cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerde olay yerine gelen trafik polis, 'teslim ol' diyerek katil zanlısı doktoru gözaltına aldı

Kuzenini öldüren doktor adli makamlara sevk edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te miras anlaşmazlığı nedeniyle iş yerini basan kuzenini silahla öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı kadın doğum uzmanı Bekir Çelik ile diğer şüpheli A.Ç., adli makamlara sevk edildi. Kuzen cinayetinin hemen ardından çekilen görüntüler de ise olay yerine ilk gelen trafik polisinin silah doğrultarak katil zanlısına 'teslim ol' deme anları ile maktulün can çekiştiği son anları yer aldı.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzenler, öğle saatlerinde Doktorlar Sitesi'nde ofisi bulunan kadın doğum uzmanı Bekir Çelik'in ofisinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, silahını çıkaran kadın doğum uzmanı Bekir Çelik, kuzeni Alaattin Çelik ile yanındakilere ateş etti. Vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Alaattin Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı doktor Bekir Çelik, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Şok görüntüler ortaya çıktı

Silahlı kavganın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde, doktorun silahla vurduğu A.Ç'nin yüzü kapak yerde yatması anı, elinde tabanca bulunan katil zanlısı doktorun sağa sola koşturması ve silah seslerini duyarak bölgeye gelen bir trafik polisinin 'teslim ol" çağrısı ile doktorun gözaltına alındığı anlar da yer aldı. Olay anına ilişkin görüntülerde çevredeki bir vatandaşın, ayrıca can çekişen kuzen A.Ç'yi yerden kaldırmaya çalışması, başarılı olamayınca kucağında tutarak nabzına bakması da kayıt altına alındı.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı

Olay sonrası gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Bekir Çelik ile diğer şüpheli A.Ç., tutuklanma talebiyle adli makamlara sevk edildi. Adliye sevk edilen katil zanlısı doktor, adliye girişinde basın mensuplarının olayın neden ve nasıl gerçekleştiği ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.