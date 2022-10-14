Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım - Son Dakika
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Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım

14.10.2022 11:19

İstanbul Ataşehir'de doktor Buğra Kaan Yücebaş ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü Adem U., "Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı" şeklinde ifade verdi. Adem U., 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde dün sabah saat 05.00'te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, acil servisinde görev yapan 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a babasına ait dükkanın önünde otururken kamyonet çarptı. Yücebaş, kamyonetin duvara sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

TUTUKLANDI

Kazadan sonra kaçan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen 17 yaşındaki sürücü Adem U. yakalandı. Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli Adem U. tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adem U. "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adem U. hakimlikte verdiği ifadede, "Ben Ferhatpaşa'da tarım ürünleri dükkanında çalışıyorum. Patronun oğlu olan B.Y. isimli şahıs bana boş kasaları hale götürmemi söyledi. Benim 17 yaşında olduğumu, ehliyetimin olmadığı biliyordu. Ben de bahsedilen kamyonete bindim.

KEDİYE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDIM

Bir müddet sonra hafif yağmur yağmaya başladı. Seyir halindeyken önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım. O esnada araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak araç durmadı. Daha sonra yüzümü kapattım ve malum olay gerçekleşti. O anki korkuyla olay yerinden kaçtım. Durumu aileme anlattım ve emniyete giderek teslim oldum. Yaptığım eylem nedeniyle pişmanım" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Ataşehir, Tragger, kedi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç doktorun ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü: Kediye çarpmamak amacıyla direksiyonu kırdım - Son Dakika
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