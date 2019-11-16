Doktorun sedye üzerine çıkarak kalp masajı yaptığı hasta, kurtarılamadı (2)

7 DAKİKA KALP MASAJI YAPMIŞ

Bartın Devlet Hastanesi'ne dün muayene için gelen Metin Ay'ın bahçede kalp krizi geçirmesinden sonra kalp masajı yapan doktor Berna Toprakoğlu (31), Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Bartın Devlet Hastanesi'nde 2 yıldır Acil Servis'te pratisyen hekim olarak görev yapan Berna Toprakoğlu, hastane bahçesinde bir kişinin kalp krizi geçirdiği ihbarının gelmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Acilde sarı alanda çalışıyorduk. Bizlere mavi kod verildikten sonra biz ekibimizle birlikte harekete geçtik. Koşturarak ve kısa sürede hastaya ulaştık. Hastaya müdahale ettim ve refleks olarak da sedyenin üzerine çıkmışım. Sonrasında kalp masajı yapmaya başladık. Elimden geldiğince hastaya müdahalede bulunduk. Fakat kurtaramadık. Yaklaşık 7 dakika sedyenin üzerinde kalp masajı yaptım. Elimden geleni yaptım ama kurtaramadık. Keşke kurtarabilseydik" dedi.