Zonguldak'ta bir doktorun hesabını ele geçirip sahte rapor düzenlediler! - Son Dakika
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Zonguldak'ta bir doktorun hesabını ele geçirip sahte rapor düzenlediler!

04.11.2022 17:42

Zonguldak'ta özel bir hastanede çalışan Genel Cerrah Opr. Dr. Turgay Tuğ, işyeri hekimliği bilgi sistemini ele geçiren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hiç görmediği kişilere rapor düzenlendiğini öğrenince büyük şok yaşadı. 9 ayrı raporda erkek hastaya "gebelik", bir başka hastaya da "ölü ve çalışır" şeklinde raporlar hazırlandığını gören Tuğ, olayın faillerinin tespit edilmesi için Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yapan ve aynı zamanda iş yeri hekimi olan Opr. Dr. Turgay Tuğ'a gelen bilgide kendisinin alakasız raporlar düzenlediği söylendi. Neye uğradığını şaşıran Tuğ, işyeri hekimlik sistemine giriş yaparak geriye dönük verilen raporları inceledi.

ERKEK HASTAYA GEBELİK RAPORU VERDİLER

Geçen ekim ayında verilen 9 ayrı raporda hiç görmediği kişilere kendisi tarafından rapor düzenlendiğini öğrenen Tuğ, bir erkek hastaya "gebelik", başka bir hastaya "ölüm ve çalışır" gibi raporlar düzenlendiğini görünce yaşadıklarına inanamadı. Bu durumun bir hackerlık sonucu olabileceğini tahmin ederek İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı'na durumu bildiren Tuğ, olayın faili ya da faillerinin bulunmasıyla ilgili soruşturmanın cevabını beklediğini anlattı.

Yer: Türkiye! Doktorun bilgisayarını ele geçirip, erkek hastaya 'hamile' raporu verdiler

HASTALIK SEBEBİNİ ÖLÜM YAZMIŞLAR

Bir hastaya düzenlenen raporda 10 günlük istirahat verildiğini, aynı raporda da hastalık sebebine "ölüm" yazıldığını anlatan Turgay Tuğ, şöyle devam etti:

"10 gün evvel telefonla arandık. Hatta çok inanmadık karşıdaki sese. Ankara'dan arayan doktor arkadaşmış. Kendi adına mental gerilikle ilgili işyeri kazasına istinaden bir rapor verilmiş. Raporun açıklama kısmına da 'ağır mental gerilik' yazılmış. 'Bu şekilde bir rapor verilmiş adıma' dedi. Biz inanmadık. Mümkün değil böyle bir hasta kaydı yok. Ben iş kazalarına bakmıyorum. Ekranımızdan kontrol ettiğimizde iş hekimi yönüyle böyle bir rapor verildiğini gördük. Raporu hemen geri çektik. Ancak birkaç kez beni Ankara'dan aradılar. Kendilerine anlattık, 'Bu bir hackerlama işi. Böyle bir şey olamaz' dedik. Sonra savcılığa başvuralım dedik. O şahıs da savcılığa başvurmuş. Nitekim iki gün önce Adana'dan bir arkadaş arıyor. Bir devlet kurumuna gittiğinde kendisinin ölü olduğunu, kendisi hakkında tarafımdan ölü raporu verildiğini söylüyor. Biz yine sisteme baktık. Öyle bir şahıs var. Aynı şahsa 10 gün dinlenme raporu verilmiş. Adana'da 10 günlük rapor verilmiş. Enteresan bir şey.

Yer: Türkiye! Doktorun bilgisayarını ele geçirip, erkek hastaya 'hamile' raporu verdiler

"ADAM ÖLÜ GÖRÜLMÜYOR"

Şahıs Adana'da ben Zonguldak'tayım. Ben onların işyeri hekimi değilim. Bu sistemden rapor nasıl veriliyorsa bir şekilde verilmiş. Hem 10 gün istirahat verilmiş hem de raporuna 'ölüm' yazılmış. Oradan tekrar aradılar. Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. İzah ettik. Ölüm olsa ölüm belgesi doldurulması gerekiyor. Adam ölü görülmüyor. Sağlık Müdürlüğü bile anlayabilmiş değil. Ne oluyor derken tekrar incelemeye başladık. Ekim ayını açtık. 7 rapor daha bulduk. Tümünü çıkartıp avukatım aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

"PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİR ŞAHIS"

Raporlardaki alakasızlığa dikkat çeken Dr. Turgay Tuğ, raporlara baktığında 'hastalığın adı annelik', 'annelik yoksunluğu' gibi açıklamalar yazıldığını anlatarak, "Birisine de 'penis yoksunluğu' yazılmış. Bu raporları düzenleyen kişi biraz psikolojik sorunları olan bir şahıs herhalde ya da bir başka bir şey. Neden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını bilemiyorum. Ama tabii mutlaka bizim buradaki bilgisayarı da kullanmaları gerekmiyor. İşyeri hekimliği kanalından verdikleri için bunu dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayardan yapabilirler. Bu şahısların hiçbir şekilde hastanemizde kayıtları yok. Bana da muayene olmamışlar. Sadece bir kişi yaklaşık 4-5 yıl önce acilde muayene geçirmiş. Diğerlerinin tümü Türkiye'nin çeşitli illerinden olan insanlar. Belki buraya bile gelmediler. Böyle bir tablo, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Elimizdeki tüm evrakları verdik. Biz bunu güvenlik açığı ve zafiyet olarak gördük" diye konuştu. Cumhuriyet Savcılığı'nın şikayete istinaden başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Savcılığı, Zonguldak, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta bir doktorun hesabını ele geçirip sahte rapor düzenlediler! - Son Dakika

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