Üye Girişi
Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu - Son Dakika

Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu

22.07.2021 10:47

Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu Samsun'da göz muayenesine giden dedesine eşlik eden 7 yaşındaki Elisa'da, hiçbir şikayeti olmadığı halde göz doktorunun kendisini de muayene etmesi sonucunda, çok ciddi bir hastalık olan ve geri dönüşümsüz körlüğe neden...

Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu

SAMSUN - Samsun'da göz muayenesine giden dedesine eşlik eden 7 yaşındaki Elisa'da, hiçbir şikayeti olmadığı halde göz doktorunun kendisini de muayene etmesi sonucunda, çok ciddi bir hastalık olan ve geri dönüşümsüz körlüğe neden olan psödotümör serebri tanısı aldı. Elisa'nın beyin toplar damarlarında pıhtı olduğu ve kafa içi basınç artışı olduğu ortaya çıktı. Doktorların "Psödotümor serebri" dediği bu hastalık eğer erken tanı konulamaz ve tedavi edilemezse geri dönüşümsüz körlüğe yol açıyor.

Samsun'da yaşayan Ender Bilgici  göz muayenesi olmak için gittiği VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne yanında torunu Elisa'yı da götürdü. Ender Bilgici'nin göz muayenesi tamamlandıktan sonra Göz Hastalıkları Uzm. Dr. Aziz Çil'in minik Elisa'ya "gel seni de muayene edeyim" demesi üzerine Elisa'nın göz dibinde bir anormallik olduğu, görme sinirinin başlangıcında ödem olduğu görüldü. Bunun üzerine  Dr. Aziz Çil, minik Elisa'yı Çocuk Nörolojisi polikliniğine sevk etti. Burada nörolojik muayenesi yapılan hastaya, gerekli testleri isteyen ve tanısal yöntemleri uygulayan  Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce,  Elisa'da Psödotümor serebri tanısı koydu. Hiç vakit kaybetmeden ilaç tedavisine başlayan  Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, ilerlediği zaman geri dönüşü olmayan körlüğe sebep olan bu hastalığın önüne geçti.

Tanı koyma sürecini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, "7 yaşındaki hastamız, anneannesi ve dedesinin yanında göz polikliniğine gitmiş. Herhangi bir şikayeti olmadığı halde, göz hekimimizin polikliniğe gelen her çocuğa tarama amaçlı göz muayenesi yapma duyarlılığı sayesinde, tesadüfen fark edilmiş bir Psödotümor serebri olgusudur. Göz hekimimiz, mesleki duyarlılığıyla, hiçbir şikayeti olmadığı halde, büyüklerinin yanında gelen her çocuğa tarama amaçlı göz muayenesi yapmış ve hastamızın göz dibinde bir anormallik, papil ödemi olduğunu görmüş. Kafa içi basınç artışı olan hastalarımız, sıklıkla baş ağrısı, çift görme, gözlük numarasının hızla artması, gözlerde içe kayma-dışa bakamama ya da sabah kalktığında fışkırır tarzda kusma şikayetleriyle bize başvuruyorlar. Bu vakadaki ilginç olan taraf, kliniğin ilerlemeden, henüz şikayeti yokken, tarama amaçlı yapılan göz muayenesiyle tanının konulmuş olmasıdır. Aslında, "Çocuk İzlem Protokolleri" kapsamında 0-3 aylık bebeklere ilk göz muayenesinin yapılması, okul öncesi dönemde ise 36-48 aylık çocukların ve ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin rutin göz taraması yapılması gereklidir" dedi.

"Son 5 yılda 45 olguya rastladım"

Hastalığın erken tanı konulmayıp uygun tedavisinin yapılmadığında geri dönüşümsüz körlüğe yol açtığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, "Psödotümor serebri; kafa içerisinde herhangi bir yer kaplayan lezyon olmadığı halde, sanki bir kitle varmış gibi, beynin basıncının artışı olarak tanımlanır.  Nasıl ki göz tansiyonu, dolaşım sisteminin tansiyonu varsa, kafa içindeki yapıların anormalliğine bağlı beynimizin de tansiyonu yükselebiliyor. Biz de çocuk nöroloji uzmanı olarak, öncelikle kafa içerisinde vasküler, tümoral ya da herhangi yapısal bir lezyon var mı diye beyin MR ile değerlendiriyoruz. MR venografi dediğimiz bir yöntemle, beynin toplar damarlarında kan akımında bir anormallik olup olmadığını araştırıyoruz. Uygun hastalarda, beyin omurilik sıvısının basıncını ölçerek, yüksek olup olmadığını değerlendiriyoruz. Özellikle doğurganlık çağındaki obez kadınlarda sık görülen bu hastalığın çocuklarda da çok sık olduğu bilinmektedir. Son 5 yıllık meslek hayatımda 45 tane olguya tanı ve tedavi uyguladım. Bu olguların 24'ü kızdı, 21'i ise erkekti ve ortalama 9 yaş civarlarında bize başvurduğunu gördük. Bu hastalarımızın en sık şikayeti baş ağrısıydı. Geniş bir nedensel tarama testleri uyguladığımız bu hastalarımızın yüzde 92'sinde etiyolojik bir sebep bulduk. Bu sebepleri ortadan kaldırarak ve uygun tedaviyi erken dönemde başlayarak hastalarımızın hiçbirini cerrahiye göndermedik. Hepsini ilaç tedavisiyle iyileştirdik. Bu çok büyük önem arz ediyor. Psödotümor serebri dediğimiz hastalığın en korkutucu yönü, geri dönüşümsüz körlük oluşturmasıdır. Bu yüzden eğer tanıda geç kalırsak, ilaç tedavisini iyi yapamazsak ve etiyolojik nedenleri ortadan kaldıramazsak hastalarımızı körlükten kurtaramayız. Maalesef ki, görme sinirindeki kalıcı hasara bağlı olarak gelişen görme kaybı yeniden elde edilemez. Bu nedenle uygun tedavi edilmeyen çoğu hasta cerrahiye sevk edilebiliyor. Buradaki en büyük avantajımız, geniş etiyolojik testleri tüm hastalarımıza uygulayarak altta yatan nedeni ortaya koymamız oldu. Hastamız Elisa özelinde düşünürsek, bu etiyolojik testler sonucunda hastamızın beyin toplar damalarında bir pıhtı olduğunu gördük. Genetik olarak da pıhtı oluşumuna yol açan bir faktörün hem anneden hem babadan Elisa'ya aktarıldığını saptadık. Çocuk Hematoloji departmanımızla birlikte önce trombolitik, sonra da antitrombotik koruyucu tedavi ile hem kafa içinde artmış basıncı düzelttik, hem de pıhtıyı erittik" diye konuştu.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aziz Çil ise, "Çocuk hastaların, görme ilişkili bir şikayetleri olmasa bile uygun yaşlarda görme taramalarının yapılması gerekir. Ancak, toplumda böyle bir bilinç ve alışkanlık olmadığı için, çocukların çoğuna görme taraması yapılamıyor ve çocuklar çoğu zaman gözleri çok ileri seviyede bozulduktan sonra bize getiriliyor. Bu bakış açısıyla, yetişkin hastaların yanında gelen bütün çocuklarda acaba bir bozukluk var mı? anormal bir durum var mı? diye mutlaka çocuğu da muayene ediyorum. Yaptığımız muayenede kızımızın gözünde biraz miyop olduğunu tespit  ettik. Göz arkasında, görme sinirinde de ödem gördük. Çocuk nörolojisine sevk ettik. Orada da beyninde basınç artışı olduğu tespit edildi ve başarılı bir tedavi ile beynindeki bu anormallik giderildi, görme sinirindeki ödem kayboldu" şeklinde konuştu.

7 yaşındaki minik Elisa'nın tedavisine devam ediliyor.

Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu
Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu
Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu
Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu

Hülya İnce, Samsun, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi 10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi 10:48 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı 10:19 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
Yangın ihbarına giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı! Ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş kocasını buldular 09:56 Yangın ihbarına giden ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı! Ölü bir kadın ile bilekleri kesilmiş kocasını buldular Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor 09:37 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı 09:05 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı
Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı 00:46 Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar 00:10 Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar

Son Dakika Haberleri
11:03 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
10:57 8 yıl sonra ekranlara geri dönüyor! Leyla ile Mecnun'dan ilk fragman geldi
10:52 Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak
10:47 Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi
10:18 Biri bitmeden diğeri başladı! Uzmanlar, ABD'yi alarma geçiren Monkeypox'un belirtilerini anlattı
09:59 Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor
09:36 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor
09:24 Skandallarına bir yenisi daha eklendi! "Pegasus" adlı casus yazılımı skandalının arkasından da Binyamin Netanyahu çıktı
09:14 Tatilciler akın etti! Bodrum'da, karadan sonra deniz trafiği de kilitlendi
09:04 Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı
Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı         
11:04
Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak Buse Varol'un Selçuk Tektaş'a yürek yakan vedası: Ömür boyu bu acı içimizde olacak         
10:52
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu         
10:24
Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor         
10:00
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor         
09:51
Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma Selçuk Tektaş'ın cenazesinde yürek burkan sözler: Babam bıraktı, sen bırakma         
09:30
Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada Taksinin çarptığı çocuk, metrelerce öteye savruldu! Feci kaza saniye saniye kamerada         
08:48
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü Millet İttifakı'nda dengeleri değiştirecek anket! CHP ve İYİ Parti arasındaki fark yüzde 6'ya düştü         
21:34
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
"Türkiye'ye gelmem" demişti, koşa koşa gelmek zorunda kaldı! İrlandalı turist, derdinin dermanını İstanbul'da buldu         
16:41
Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi Denize giren 16 ve 13 yaşındaki 2 kardeş boğuldu, kaymakamlıktan geçici yasak geldi         
16:31
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt! İlave kısıtlamalar gündemde mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merak edilen o soruya yanıt!         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 11:08:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doktorun tesadüfen muayene ettiği minik kız kör olmaktan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement