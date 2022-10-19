Ağabeyi ölünce doktora giden adam, hayatının şokunu yaşadı! Yıllardır şans eseri yaşıyormuş - Son Dakika
Üye Girişi

Ağabeyi ölünce doktora giden adam, hayatının şokunu yaşadı! Yıllardır şans eseri yaşıyormuş

19.10.2022 09:57

İstanbul'da Yurtaslan Seferoğlu adlı vatandaş, "aort anevrizması yırtığı" sebebiyle ağabeyini kaybedince, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen soluğu doktorda aldı. Yapılan tetkiklerde kendisinde de aort anevrizması saptanan Seferoğlu'nun durumunu yorumlayan doktorlar, "Şans eseri yaşıyormuşsun" değerlendirmesi yaptı. Gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Seferoğlu, "Bu zamana kadar mucizevi bir şekilde yaşamışım." ifadesini kullandı.

Sol kalpten çıkan ve aort adı verilen atardamarın herhangi bir noktasında meydana gelen genişleme sonucu baloncuk oluşması olarak tanımlanan 'aort anevrizması', sıklıkla 60 yaşın üzerinde yüksek tansiyon hastalarında görülüyor. Hiçbir belirti vermeden sinsice ilerleyen aort anevrizmasında, ani olarak meydana gelebilen yırtılmalar, ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. İstanbul'da yaşayan cila ustası Yurtaslan Seferoğlu (49) birkaç ay önce Almanya'da yaşayan 56 yaşındaki ağabeyi Dağıstan Seferoğlu'nu 'aort anevrizması yırtılması' sonucu ani şekilde kaybetti. Babasını da 7 ay önce başka bir damar hastalığından yitiren Seferoğlu, hiçbir şikayeti olmamasına rağmen, eşinin de ısrarları sonucu Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kontrole gitti.

AMELİYATA ALINDI

Seferoğlu'na yapılan görüntüleme tetkikleri doktorları bile şaşırttı. Seferoğlu'nun karın bölgesindeki aort damarında ceviz büyüklüğünde bir baloncuk vardı. Hiçbir belirti vermeden yırtılmış, oluşan yırtık etraftaki dokuların baskısıyla kanamaya neden olmadan, kendi kendine iyileşmişti. Ancak hala saatli bomba gibi karnında bir anevrizma ile yaşadığı için acilen ameliyat edilmesi gerekiyordu.

Seferoğlu, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sabit Sarıkaya ve ekibi tarafından yaklaşık 7 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastalığıyla ilgili ise genetik açıdan araştırma başlatıldı. Doç. Dr. Sarıkaya, "Aort anevrizması genç yaşlarda genellikle genetik nedenlere bağlı olarak görülür. O nedenle hastamızın çocuklarına da kalp damar kontrolleri yapılması gerekebilir" dedi.

"SEBEP GENETİKSE TÜM AİLE KONTROLDEN GEÇMELİ"

Hastanın saatli bomba gibi dolaştığını ifade eden Doç. Dr. Sarıkaya, şu bilgileri verdi: "Hastamız bize şans eseri geldi. Bize gelmeden 2 ay önce, Almanya'da ağabeyini de aynı hastalıktan kaybetmiş. Yapmış olduğumuz tetkiklerde, kalpten çıkan ve beyne, kollara giden aort damarında anevrizma olduğunu tespit ettik. Üstelik bu anevrizma da yırtılıp kendisini, çevre dokuların baskısıyla bir şekilde sınırlamış, yırtık kendi kendine iyileşmişti. Bize 'Ameliyat olmazsam ne olur diye' sorduğunda, kendisine bu anevrizmanın artık diğer taraflara da bası yapmasından dolayı, rüptüre yani, yırtılabileceğini ve bunun da tamamen bir barajın yıkılması gibi önünde hiçbir şeyin duramayacağı şekilde ölümcül bir kanamaya neden olabileceğini anlattım. Ameliyatın da risklerini çok detaylı konuştuk, yüzde 70 ölüm riski vardı. Çünkü anevrizmanın çapı o kadar büyümüştü ki, ses tellerine, yemek borusuna ve akciğer damarlarına da baskı yapıyordu. Ameliyat sırasında beyinde kanama ya da pıhtı, hava embolisi riski ve bunlara bağlı felç kalma ihtimali de yüksekti. Hastamızın yaşı genç olduğu için, altta genetik bir sebep de olabilir. Bu açıdan da hastamızın incelenmesi gerekiyor. Zaten eğer genetik etiyolojiye bağlı anevrizma ise tüm ailenin kontrolden geçirilmesi gerekiyor."

"MUCİZE ESERİ YAŞIYORUMUŞUM"

Şans eseri ölümden dönen 3 çocuk babası Yurtaslan Seferoğlu, ameliyata girmeden önce ailesi ve çocuklarıyla helalleştiğini söyleyerek, mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını ifade etti. Seferoğlu, "Ağabeyim, yengemle beraber evde otururken aniden fenalaşmış. Öncesinde hiçbir şikayeti de yoktu. Ambulans çağırmışlar ama, 2 saat içinde yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi ise aort damarının yırtılması olarak belirlendi. Ben de korktum. Acaba bende de var mı yok mu diye tereddüt ettim. Eşimin de ısrarıyla gelip doktora göründüm. Anjiyomu yapan doktor, 'Ben böyle bir şey daha önce hiç görmedim' dedi. Bu zamana kadar mucizevi bir şekilde yaşamışım.

"HELALLEŞTİK"

Normal hasta olarak gelmedim hastaneye, sadece kontrol için gelmiştim. Ameliyat olmazsam ne olur diye de sordum hocamıza. O da aort damarım patlarsa kurtulma şansımın sıfır olduğunu söyledi. Çocuklarla, eşimle, yakınlarımla helalleştim. Ameliyat olacağız bundan başka yol yoktu. Ama Sabit Hoca gibi bir hekimle tanıştık. Allah ondan razı olsun. Böyle hocaların da kıymetini bilmemiz lazım, saygı duymamız lazım gerçekten."

YORUMLAR
500
DOKTORUNU BİLE ŞAŞIRTTI, ŞANS ESERİ YAŞAMIŞ DOKTORUNU BİLE ŞAŞIRTTI, ŞANS ESERİ YAŞAMIŞ İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YOLU KAPATAN KONVOYDAKİ SÜRÜCÜLERE TOPLAM 20 BİN LİRA CEZA İSTANBUL-BAĞCILAR'DA YOLU KAPATAN KONVOYDAKİ SÜRÜCÜLERE TOPLAM 20 BİN LİRA CEZA
Kaynak: DHA

Ameliyat, İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağabeyi ölünce doktora giden adam, hayatının şokunu yaşadı! Yıllardır şans eseri yaşıyormuş - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:04 Yeşim Salkım: Meral Akşener'i kadın olduğu için yakın buluyor ve destekliyorum
11:01 Insagram'ın yeni özelliği kullanıcılara 2000'li yılların başlarını hatırlatacak
10:48 Güne yatay seyirle başlayan dolar 18,59 liradan alıcı buluyor
10:40 Türkiye'nin balistik füzesi Yunanistan'ı korkuttu: Derin endişe duyuyoruz
10:36 Survivor ile ünlenen Taner Tolga Tarlacı, bıçakla gasp etme suçundan cezaevine girdi
10:26 ABD Başkanı Biden, stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün satışına onay vererek brent petrolün fiyatını düşürmeyi hedefliyor
10:23 Olimpiyat elemelerinde başını açan İranlı sporcu ünlü cezaevine yerleştirildi
10:22 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun giydiği gömlek alay konusu oldu
10:05 PİAR Araştırma'nın son anketi şaşırttı! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
09:38 Bakanlık harekete geçti! Kamuda kağıt belge dönemi bitiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 11:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Ağabeyi ölünce doktora giden adam, hayatının şokunu yaşadı! Yıllardır şans eseri yaşıyormuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement