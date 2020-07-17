Doktorunu öldürdüğü iddia edilen hastaya ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Serhat Tunçdemir hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Tunçdemir rehabilitasyon merkezinde olduğu için katılamadı. Tarafların avukatları ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Arı, Adli Tıp Kurumundan sanıkla ilgili istenen raporun geldiğini, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunun raporda belirtildiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, müvekkilinin elektroşok tedavisi gördüğünü, 3 kez intihar girişiminde bulunduğunu, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini çünkü müvekkili hakkında daha önceden de şizofren teşhisinde bulunulduğunu belirterek, "Müvekkilime sadece şizofren hastalarına uygulanan elektroşok tedavisi uygulanmaktadır. Bu tedavi sonucunda müvekkilimde kemik kırığı ve şuur kaybı meydana gelmiştir. Şizofren olan bir kişinin nasıl cezai ehliyeti tam olabilir? Rapor kopyala yapıştırdır." dedi.

Beyanların ardından davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sait Yakışan, sanık Serhat Tunçdemir'in, Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık avukatı, beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti de, sanık avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşında olan lise öğrencisi sanık Tunçdemir'in, Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Fikret Hacıosman'a 2018'de 4 kere muayene olarak, psikiyatri desteği aldığı belirtilmişti.

Sanık Tunçdemir'in muayene bilgileri olarak takıntı, ellerde titreme, içe kapanıklık, öfke, sese tahammülsüzlük, asosyal stres, gerginlik, evden çıkamama, vesvese, saçma sapan düşünceler, okula gitmek istememe, uykusuzluk ve hırçınlık şikayetlerinin bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın obsesif kompulsif bozukluk ve psikotik belirtili ağır depresif nöbet tanısıyla tedavisinin yapıldığı bilgisine yer verilmişti.

İddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.