Doktorunuz eve geliyor - Son Dakika

Özel M.C. Evde Hasta Bakım Hizmetleri Merkezi İzmir'in Alsancak semtinde hizmete girdi.

Uzman diyetisyen ve dört yoğun bakım hemşiresinin de görev aldığı merkez, ev hastalarına hemşirelik, beslenme ve diyet gibi hizmetlerin yanı sıra kan ve idrar tahlili, tıbbı cihaz desteği, evde röntgen ultrason çekim ve ambulans hizmetleri verecek.

HASTANE ŞARTLARINDA BAKIM

Pandemi döneminde, hem hastaneden kapılabilecek enfeksiyon riskini en aza indirmek hem de hastanelerin gereksiz kullanımını azaltmak için hastaya evde bakımı önemsediklerini ifade eden Dr. Mürvet Hayretdağ, "Evde bakım hizmeti bakıcılık hizmeti değildir. Uzman doktorlar kontrolünde ev hastalarına tedavi ve tıbbi bakım hizmetlerinin verilmesidir. Yoğun bakım sonrasında taburcu olarak evine gelen hastalara hizmet veriyoruz. Evde uzman doktor muayenesi, yatalak hasta bakımı, hastaların tüm tedavilerin planlanması hizmeti sağlıyoruz. Artık ev şartlarında şeker, tansiyon, tiroid, koah, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların da takibi mümkün" dedi.

UZMAN KADRO İLE 7/24 HİZMET

Uzman bir kadro ile hastalara evlerinde bakım hizmeti verdiklerini anlatan Dr. Hayretdağ, "2 tane uzman doktor, 4 tane yoğun bakım deneyimi olan hemşire, 1 uzman diyetisyen ve fizyoterapist, yara bakım sertifikalı hemşirelerle 7/24 evde bakım hizmetini ulaştırıyoruz evlere. Evde, uzman doktor muayenesi, evde yoğun bakım sonrasında Homevent Solunum Cihazına bağlı hasta bakımı, yatalak hastaların yatak bakımlarını yapıyoruz. Tedavinin planlanmasında, check-up olmak isteyen hasta dahil, tüm hizmeti veriyoruz. Hastalara kendi araçlarımızla gidiyoruz. Hemşirelerimiz hastaların kanını alıyor, EKG'sini çekiyor, uzman doktor muayenesini yapıyor. Sonuçlar çıkınca da hasta bilgilendiriliyor. Gereken bir tedavi varsa, evde tedavi devam edecekse evde tedaviye devam ediliyor" ifadelerine yer verdi.

EV KONFORUNDA HASTA MUAYENESİ

Bu sistem ile verilen hizmetin, evde, hastane şartlarında, ev konforunda hasta muayenesi olduğunu söyleyen Dr. Hayretdağ, "Kan-idrar tetkiklerinin yapılması, röntgenin, ultrasonun yapılması, chek-up'ın yapılması, özellikle felçli, yatalak, diyabetli, KOAH, kalp yetmezliği ve benzeri hastaların, standart poliklinik kontrollerinin de ev şartlarında yapılması bizim esas amacımız. Aynı zamanda ambulans hizmeti lazım olan hastalara ambulans hizmeti de veriyoruz. Hastalara gerekli cihaz temininde de yardımcı oluyoruz. Solunum cihazı veya hasta yatağı gibi cihazların eve temini için hastalara destek oluyoruz" şeklinde konuştu.