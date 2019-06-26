Son Dakika Haberleri: Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu
Son Dakika Sağlık Haber

Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu

25 dakika önce

YALOVA'da beyin kanaması teşhisi konulan kadın hasta N.Y. (69), özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından bilinci açık şekilde, konuşarak ameliyat edildi.

Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu, System.String[]
YALOVA'da beyin kanaması teşhisi konulan kadın hasta N.Y. (69), özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından bilinci açık şekilde, konuşarak ameliyat edildi.
N.Y. adlı kadın hasta, selülit şikayeti ile özel bir hastanenin Ortopedi Polikliniği'ne başvurdu. Yatarak tedavisi uygulanan hastanın sağ kolunda ve bacağında dört gündür devam eden ve yavaş ilerleyen kuvvet kaybı tespit edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel tarafından muayene edilen hastada 'subakut subdural hematom' yani beyin kanaması teşhis edildi. Acilen ameliyata alınan hastaya yaşı gereği genel anestezi uygulanmadı. Lokal anestezi altında bilinci açık şekilde, konuşarak gerçekleştirilen ameliyatı başarılı sonuçlandı. Cerrahi sonrasında kısmi felci düzelen hasta, iki gün içinde yürümeye başladı. İşlem sonrası açıklama yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Oğuz Özel, hastanın sağlığının hızla iyiye doğru gittiğini söyledi.


- Yalova
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:13 Kaynak: DHA
Yalova, Sağlık
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı "Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu! Dansözlere para takan kocasını bıçakladı! Ağır tahrik indirimi aldı Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:38:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]