Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu - Son Dakika
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Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu

6 saat önce

Bursa'da lokal anestezi yöntemiyle beyin ameliyatına giren 54 yaşındaki Abdelkader Chıkhı, doktoru ile konuşa konuşa başarılı bir operasyon geçirdi.

Doktoruyla konuşarak beyin ameliyatı oldu, System.String[]

Bursa'da lokal anestezi yöntemiyle beyin ameliyatına giren 54 yaşındaki Abdelkader Chıkhı, doktoru ile konuşa konuşa başarılı bir operasyon geçirdi.


Cezayir'de parkinson hastalığı sebebiyle yıllardır gördüğü ilaç tedavisinden sonuç alamayan 54 yaşındaki Abdelkader Chıkhı, ellerindeki titreme, konuşamama ve yürüyememe gibi sebeplerle Medicana Bursa Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan incelemeler sonucu beyin pili ameliyatı olması gerektiğine karar verildi. Lokal anestezi yöntemiyle, uyutulmadan ameliyata giren Abdelkader Chıkhı, doktorlarla sohbet ederek beyin pili ameliyatı oldu. Hiç acı duymadığını ve sohbet ederek ameliyat olmasının kendini mutlu ettiğini ifade eden Chıkhı, eski sağlığına kavuştuğu için herkese teşekkür etti. Chıkhı, "Başarılı bir ameliyatın ardından yeniden sağlıklı bir şekilde hayatıma dönüş yaptım. Şimdi daha iyiyim. Artık elimi kolumu kullanarak ihtiyacımı görmeye başladım, yürüyebiliyorum, konuşabiliyorum. Beyin pili ile hayata yeniden tutundum" dedi.


Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Seçkin ve Doç. Dr. Kazım Yiğitkanlı, "Hastamızı uyutmadan beyin pili ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Çok az sayıda gelişmiş merkezde uygulanabilen beyin pili ameliyatı artık bizlerde Bursa'da yapabiliyoruz. Hastamızı, Gerçekleştirdiğimiz bu operasyonda hastamız ile beyin fonksiyonlarını denetleyici sorular ve komutlar ile bol bol sohbet ettik. Ameliyatta beyinde hareketleri kontrol eden sağ ve sol merkeze elektrot yerleştirildi. Operasyon sayesinde yerleştirilen elektrotlar ile hastamızın titremeleri kalmadı, hareketlerinin daha düzenli ve kontrollü olması sağlandı" diye konuştu. - BURSA

Cezayir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:53 Kaynak: İHA
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