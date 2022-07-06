Doku Kültürü Laboratuvarı ilk ihracatını gerçekleştirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi, ilk orkide ihracatını Almanya'ya yaptı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, bilinen adıyla Sakarya Doku Kültürü Laboratuvarı, Alman orkide firması Fritz Hark Orchideen GmbH & Co. ile imzalanan üretim ve iş birliği anlaşması kapmasında üretilen orkide altlıklarının ilk ihracat çıkışını gerçekleştirdi.

Hendek 2. OSB içerisindeki laboratuvarda hazırlanan orkideler, ihracat belgeleri hazırlanarak Almanya'ya ulaşmak üzere yola çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, 1-2 ay gibi yakın bir zamanda bölgedeki süs bitkisi üreticilerine yönelik düşük maliyetli altlıkları sunmaya başlayacaklarını belirtti.

Yıllık 30 milyon üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük Doku Kültürü Laboratuvarı tesisi için bu ihracatın başlangıç olduğuna değinen Gün, "Şehrimiz ve ülkemiz için ciddi çalışmaların temelini atmaya devam edeceğiz ve bugüne kadar ithal ettiğimiz süs bitkileri ürünlerinin önemli bir kısmını üretecek ve dünyaya sunacağız. Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz." ifadesini kullandı.